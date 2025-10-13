Pular para o conteúdo

Guarda Civil Municipal de Cabo Frio prende suspeito com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento

Jornal de Sábado
IMG_3522

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), prendeu, na noite de sábado (11), um homem com mandado de prisão em aberto, durante patrulhamento na Avenida Teixeira e Souza, no centro da cidade.

A equipe se deparou com três homens em uma motocicleta vermelha, com placa que não correspondia à regulamentação do Detran. Na abordagem, foi encontrada com o condutor uma garrafa de cerveja e um pino contendo uma substância de cor branca. O homem admitiu ter feito uso de bebida alcoólica e entorpecentes, afirmando estar embriagado no momento da ação.

Um dos ocupantes da motocicleta tentou fugir, mas foi alcançado pela guarnição. Os três foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia, onde foi constatado que o condutor não possuía habilitação e tinha um mandado de prisão em aberto. O exame de alcoolemia realizado no Instituto Médico Legal (IML) confirmou o estado de embriaguez. O suspeito permaneceu detido e os outros dois foram ouvidos e liberados. A motocicleta foi apreendida.

