Guarda Civil Municipal realiza prisão em flagrante por tentativa de furto em São Pedro da Aldeia

A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia prendeu em flagrante um homem suspeito de furto, na quarta-feira (25/03), no bairro Nova São Pedro. O grupamento foi acionado após denúncia de moradores realizada, por meio do telefone 153.

De acordo com a ocorrência, ao chegar ao local, os agentes identificaram um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades de uma bicicleta. Ao perceber a presença da guarnição, o homem tentou fugir, sendo abordado em seguida. Durante a revista, foram encontrados com o indivíduo um simulacro de arma de fogo e uma faca. Ainda segundo a equipe, ele também estava em posse de uma motocicleta que, após consulta aos sistemas, apresentou registro de roubo.

O homem, que declarou ser morador do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido e o veículo recuperado, sendo posteriormente encaminhado à delegacia de área, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Fotos: Divulgação/PMSPA

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Pinheiro, comentou sobre a atuação da equipe. “A Guarda Civil Municipal segue atuando na preservação da ordem e segurança do nosso município, graças ao empenho dos valorosos homens e mulheres da corporação, que atuam dia e noite em parceria com as demais instituições de segurança. Nossos parabéns e gratidão aos nossos guerreiros pelo comprometimento e dedicação no cumprimento do dever”, afirmou.