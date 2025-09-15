Guarda Civil Municipal reforça fiscalização de motocicletas em Cabo Frio

Neste fim de semana, a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, em parceria com a Polícia Militar, intensificou as fiscalizações de motocicletas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de garantir mais segurança e tranquilidade no trânsito. Ao todo, 128 motos foram abordadas, 42 notificações aplicadas, quatro veículos removidos e duas apreensões realizadas. As ações foram realizadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pelo Grupamento de Trânsito Móvel (GTM) e pelo Grupamento de Operacional de Praia (GOP).

No domingo (14), na Avenida do Contorno, na Praia do Forte, a fiscalização resultou em 58 motocicletas abordadas, 20 notificações e duas apreensões. Um homem foi conduzido à 126ª Delegacia por falsidade ideológica, após conduzir veículo irregular com conta falsa em aplicativo de transporte.

No sábado (13), na Avenida Joaquim Nogueira, um motociclista sem habilitação e com a moto irregular foi levado à delegacia, e o veículo recolhido ao depósito público, após ser flagrado empinando a motocicleta.

Na sexta-feira (12), no bairro Jardim Esperança, 70 motos foram abordadas, com 22 notificações aplicadas. Durante a ação, duas motocicletas foram removidas para o Depósito Público Municipal, uma adulteração identificada e dois veículos regularizados na hora.

As operações seguem intensificadas, garantindo mais segurança e tranquilidade para moradores e visitantes. Situações irregulares podem ser denunciadas pelo 153, canal direto da Guarda Civil Municipal.