Guarda de São de São Pedro da Aldeia apreende moto irregular

A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia atendeu a uma denúncia de perturbação do sossego, que culminou na apreensão de uma moto no bairro Bela Vista na segunda-feira (10/02). A guarnição de pronta-resposta atendeu a uma denúncia de moradores relatando que aproximadamente três indivíduos em motocicletas realizavam manobras perigosas na via, em frente a um colégio.

Ao chegarem ao local, os agentes avistaram os suspeitos, sendo que um deles conduzia uma motocicleta com a placa encoberta por uma sacola plástica. Os indivíduos desobedeceram a ordem de parada e fugiram.

Por estarem em apenas uma viatura, os agentes solicitaram apoio da Polícia Militar do Estado do Rio (PMERJ), que chegou em seguida. Com o reforço, a guarnição conseguiu abordar um dos suspeitos, cuja motocicleta estava estacionada e ainda com a placa coberta.

De acordo com os agentes, o indivíduo foi identificado como R. T. F., de 22 anos, residente em Cabo Frio, e admitiu ter encoberto a placa para evitar ser autuado pela Guarda Civil Municipal.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP), onde a placa do veículo foi verificada e o auto de infração lavrado. A motocicleta foi apreendida para perícia e o condutor responderá em liberdade pelo crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, conforme previsto no artigo 311 do Código Penal.