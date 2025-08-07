Guarda-vidas de Arraial do Cabo iniciam treinamento focado na alta temporada

Com a aproximação da alta temporada, os guarda-vidas da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo iniciaram, nesta quinta-feira (7), um treinamento intensivo voltado para o período de verão.

A preparação teve início na Praia do Pontal e seguirá até o final de novembro, passando por diversas praias do município.

O treinamento tem como foco aprimorar as habilidades técnicas, físicas e mentais dos agentes para a alta temporada. Atualmente, o grupamento conta com mais de 60 guarda-vidas, distribuídos em todas as praias da cidade.

De acordo com o coordenador de Guarda-Vidas de Arraial do Cabo, Gabriel Pires, o treinamento é fundamental para garantir a eficiência do trabalho durante os meses mais movimentados.

“A gente sempre faz isso na baixa temporada para que estejamos aptos ao máximo para o verão, onde a demanda de ocorrências é muito grande e é o período mais crítico que a gente tem”, explica.