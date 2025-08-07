Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Guarda-vidas de Arraial do Cabo iniciam treinamento focado na alta temporada

Jornal de Sábado
IMG_0709

Com a aproximação da alta temporada, os guarda-vidas da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo iniciaram, nesta quinta-feira (7), um treinamento intensivo voltado para o período de verão.

A preparação teve início na Praia do Pontal e seguirá até o final de novembro, passando por diversas praias do município.

O treinamento tem como foco aprimorar as habilidades técnicas, físicas e mentais dos agentes para a alta temporada. Atualmente, o grupamento conta com mais de 60 guarda-vidas, distribuídos em todas as praias da cidade.

De acordo com o coordenador de Guarda-Vidas de Arraial do Cabo, Gabriel Pires, o treinamento é fundamental para garantir a eficiência do trabalho durante os meses mais movimentados.

“A gente sempre faz isso na baixa temporada para que estejamos aptos ao máximo para o verão, onde a demanda de ocorrências é muito grande e é o período mais crítico que a gente tem”, explica.

Veja também

IMG_8342

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 07

IMG_0709

Guarda-vidas de Arraial do Cabo iniciam treinamento focado na alta temporada

IMG_0708

Fiscalização em Cabo Frio retira cercas irregulares da área do Mico-Leão-Dourado

IMG_0707

Corrida da Padroeira altera trânsito no Centro de Cabo Frio neste fim de semana

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.