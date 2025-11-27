Guardas de Cabo Frio recebem moção de aplausos após salvarem bebê engasgada na estrada

Os agentes da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio receberam, nesta quinta-feira (27), uma moção de aplausos na Câmara Municipal pelo ato de heroísmo que salvou a vida de um bebê de um ano. A homenagem, concedida pelo vereador André Jacaré, reconhece a atuação dos guardas Souza Neves, R. Martins, Miote e De Almeida, que interromperam o retorno para casa após o plantão para socorrer uma família em desespero.

O caso aconteceu na manhã de sábado, 1º de novembro, por volta das 8h, na Estrada de Rio Dourado, em Rio das Ostras. Os guardas voltavam para casa quando perceberam um carro parado e viram o pai correndo com a menina no colo. Ao retornarem, encontraram a criança sem respirar e com os lábios roxos.

“Quando chegamos perto, a criança já estava toda roxa. A gente começou a agir rápido, aplicando as técnicas que aprendemos no Curso Tático Operacional da Romu. Não é só querer ajudar; tem que saber salvar. Uma manobra errada pode complicar ainda mais a situação”, contou Souza Neves.

A equipe realizou a manobra de desobstrução e, aos poucos, o bebê voltou a respirar. Segundo R. Martins, a mãe relatou que a criança estava amamentando enquanto estava muito gripada, com bastante coriza, o que acabou obstruindo as vias respiratórias.

R. Martins também destacou o compromisso da corporação. “Deus nos deu a oportunidade de estar ali e agir. Nosso lema é salvar vidas, com ou sem farda. Não buscamos reconhecimento; nosso reconhecimento foi ver aquela criança voltando à vida. Agradeço aos vereadores por sempre ajudarem a Guarda Civil com projetos e benefícios. Todo dia, quando colocamos a farda, lembramos do juramento que fizemos: salvar e proteger vidas. Se precisar, faremos de novo, e de novo, e de novo. Isso é ser Guarda Civil Municipal de Cabo Frio”.

O atendimento ganhou grande repercussão. Um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local registrou o momento da manobra e viralizou nas redes sociais, sendo publicado por diversos veículos de imprensa.

Após o salvamento, os agentes orientaram a família a levar a criança para uma unidade de saúde, garantindo o acompanhamento médico.

Agentes da corporação estiveram na Câmara Municipal prestigiando os colegas, incluindo o inspetor-geral Ângelo Amaral e o subcomandante Eliézer da Mata.

“A moção de aplausos foi mais um reconhecimento da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio que trabalha diariamente na proteção à vida e reconhece o preparo técnico dos agentes, que mesmo fora do horário de serviço colocaram em prática o compromisso de cuidar da população”, destacou Amaral.