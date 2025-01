As guias para pagamento do IPTU 2025 já estão liberadas, no site da Secretaria de Fazenda pelo site fazenda.cabofrio.rj.gov.br.

Pague de forma antecipada, em cota única, até 31 de janeiro, com desconto de 10%.

Os boletos também podem ser emitidos na sede da Secretaria Municipal de Fazenda, das 8h30 às 17h; na Secretaria Adjunta de Fazenda em Tamoios; e nas escolas municipais Leaquim Schuindt e Renato Azevedo.