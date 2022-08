Hemolagos, que atende nove cidades da região, está com baixa no estoque de sangue

O Hemolagos, que fica no Centro de Cabo Frio, está em alerta por conta da queda das doações de sangue e a baixa no estoque do hemocentro. A unidade, que é a única da região, e atende nove municípios está com o estoque três vezes menor do que o mínimo necessário.



De acordo com o diretor, Marcelo Alves, a divulgação pelos veículos de comunicação tem sido um incentivo a população, elevando o número de doadores, cerca de 20 por dia. Mas ainda não é o suficiente. Devido a demanda, seria necessário em torno de 25 doadores diários para manter um estoque de 50 bolsas.

O diretor do hemocentro afirma que é necessário a conscientização por parte da população, da necessidade de ser um doador voluntário. O tipo sanguíneo “A” e “O” positivo e O negativo, estão em falta no estoque e são fundamentais na demanda de transfusões de sangue.

Para ser doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, no entanto, menores de 18 anos devem estar na presença de pais ou responsáveis. É necessário estar alimentado e munido de um documento oficial com foto. O doador deve pesar mais de 50 kg e apresentar boas condições de saúde.

Homens podem doar sangue a cada 60 dias, no máximo de quatro vezes por ano. Já as mulheres a cada 90 dias, até três vezes ao ano. Em uma doação, são retirados de 400 a 450 mililitros de sangue, quantidade que o organismo de uma pessoa saudável repõe em no máximo 15 horas.



O Hemolagos está localizado na Rua Barão do Rio Branco, 72, na Passagem (ao lado do Hospital Santa Izabel). As doações podem ser feitas de segunda a quarta-feira, das 8h às 13h.

A unidade atende as cidades de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Iguaba Grande, Saquarema, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras.

