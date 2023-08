Hoje tem Bike Night pelas ruas de Cabo Frio

As ruas de Cabo Frio recebem mais uma vez a pedalada do Movimento Bike Night, nesta quinta-feira (10).



A edição do mês de agosto será especial “Pais e Filhos”, em alusão ao Dia dos Pais. O ponto de encontro continua o mesmo, na Rua Expedicionário da Pátria, 952, em São Cristóvão, às 19h30. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades. Para participar, basta preparar a bike e levar 1 Kg de alimento não perecível. Todo o trajeto é auxiliado pela Guarda Civil Municipal.

A saída é de São Cristóvão, em direção ao Braga, com destino à orla da Praia do Forte. O retorno é pelo bairro da Passagem e o término no mesmo local de origem. O grupo, que é animado por um carro de som durante todo o trajeto, percorre cerca de 10 quilômetros em ritmo leve, o que, segundo a organização, permite a participação de pessoas de as idades e também de todo tipo de bicicleta. Quem não tem bike, pode alugar no ponto de concentração do evento, na loja Show Bike.

O evento é ao ar livre e depende das condições climáticas para ser realizado.