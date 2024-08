Homem de 68 anos morre afogado em Búzios após ser arrastado por onda durante pescaria

Um homem de 68 anos, identificado como José Carlos B. Isac, morreu afogado na noite deste sábado (17) após sair para pescar com um grupo de amigos na Praia da Ferradurinha, em Búzios.

De acordo com a Prefeitura, ao chegarem nos costões rochosos da Enseada das Poças, a vítima, que morava no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, também na Região dos Lagos, desceu nas pedras para pescar, momento em que uma onda o atingiu e o arrastou para o mar agitado.

Segundo o coordenador de Guarda-Vidas, Frederico Tardelli, devido à difícil acessibilidade do local, foi solicitado o apoio de uma embarcação dos Bombeiros equipada com iluminação para auxiliar nas buscas. As buscas duraram aproximadamente duas horas. O corpo do homem foi localizado boiando próximo aos costões e removido para o IML.

Em nota, a Prefeitura de Búzios lamentou profundamente o ocorrido e reforçou a importância de seguir as orientações de segurança, especialmente em áreas de risco e em condições climáticas desfavoráveis.