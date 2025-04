Homem desaparece em Saquarema e polícia intensifica buscas

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Fábio Corrêa, que sumiu no domingo de Páscoa (20), após sair de casa com destino ao distrito de Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O carro de Fábio foi encontrado carbonizado nas proximidades do aeroporto de Cabo Frio. Desde então, a família vive dias de angústia.

Segundo a mãe, ele havia dito que ira encontrar uma menina e que voltaria para almoçar em casa, mas não foi mais visto.

“Eu tô nessa luta pra procurar o meu filho. Eu não sei se ele tá vivo, eu não sei se ele tá morto, mas eu confio em Deus, eu creio. Eu só peço que, se ele tiver morto, ponham o corpo dele em algum lugar, falem onde está o corpo dele pra eu enterrar. Porque eu não vou sossegar enquanto não achar o meu filho”, desabafou a mãe de Fábio.

Ela também fez um apelo para quem tiver qualquer informação:

“Não precisa mostrar o rosto, liga para a denúncia. Quem viu, quem sabe, ou quem fez isso com meu filho, só fala. Só fala.”

Outros dois desaparecimentos estão sendo investigados em Saquarema. Gabriel e Ronan estão desaparecidos desde o dia 30 de março. Eles trabalhavam em uma obra no bairro de Vilatur e, ao fim do expediente, avisaram à família que já estavam indo para casa — mas nunca chegaram.