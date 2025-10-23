Pular para o conteúdo

Homem é detido após tentar fugir durante operação da Guarda Municipal em Cabo Frio

Um homem foi detido após tentar fugir durante uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cabo Frio, na tarde de quarta-feira (22). 

A ação aconteceu em uma área de preservação ambiental no bairro Palmeiras. Equipes do Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental desmantelaram um acampamento montado de forma irregular no local. 

De acordo com a ocorrência, os agentes encontraram colchões, madeiras, lençóis, garrafas plásticas e dois carrinhos de supermercado. Todo o material foi recolhido, e o homem, apontado como responsável pelo acampamento, foi orientado a deixar a área.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Cabo Frio e autuado por desobediência.

A Polícia Civil informou que o homem possui antecedentes criminais. 

A GCM orienta que denúncias sobre ocupações irregulares ou situações que representem risco ambiental sejam feitas pelo telefone 153 ou pelo Canal de Denúncias, que funcionam de forma sigilosa.

