Homem é preso ao se passar por delegado da Polícia Federal Ambiental em Saquarema

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (18) em Saquarema, ao se passar por delegado da Polícia Federal Ambiental.

O farsante apresentou um distintivo falso para o diretor de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo da cidade exigindo documentação referente a uma planta de quadra e espelho cadastral.

Os funcionários da Prefeitura suspeitaram da ação e acionaram os agentes da 124ª DP, que conseguiram alcançar o suspeito em um ponto de ônibus na Rua Barão de Saquarema, no Centro.

Durante a abordagem, foram encontrados com o homem um distintivo no pescoço, réplica de pistola, carteira funcional com brasão da República Federativa do Brasil, uma outra carteira funcional com brasão com a inscrição de “Serviço de Informações Agente de Inteligência Confidencial Reservadas” e duas munições de arma intactas calibre 380.

Após der detido, o homem confessou ainda que guardava em casa outra réplica de pistola.

O homem foi preso e vai responder por porte ilegal de munições e falsidade documental.