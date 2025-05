Homem é preso após furtar drogaria em São Pedro da Aldeia

A Guarda Civil Municipal prendeu um suspeito de furto em uma drogaria do Centro de São Pedro da Aldeia, nesta terça-feira (20/05). Durante patrulhamento preventivo, o Grupamento de Pronta-Resposta foi acionado. Com base nas informações repassadas, os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram abordar o homem. Após revista pessoal, foi constatado que ele estava com os materiais furtados. A ocorrência foi encaminhada para a 125ª Delegacia de Polícia e apresentada, em seguida, na 127ª DP (central de flagrantes) para os procedimentos legais cabíveis.

A viatura foi acionada pela gerente de uma drogaria localizada na Avenida Dr. Antônio Alves, no Centro. Diante dos fatos, o autor do crime, a vítima e as testemunhas foram conduzidos, com o apoio do Grupamento Operacional, para a delegacia. Foi constatado, então, que o indivíduo já tinha pelo menos duas passagens no sistema.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública reafirma o compromisso com o ordenamento da cidade, a proteção dos cidadãos e o fortalecimento da segurança no município.