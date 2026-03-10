Pular para o conteúdo

Homem é preso por tráfico de drogas em Búzios

Neste domingo, dia 08, um homem de 25 anos foi preso em Armação dos Búzios por posse ilegal de arma de fogo e envolvimento com tráfico de drogas. A ação aconteceu na Estrada de Tucuns, na Rua Guilhermina, no bairro Tucuns, durante operação da Polícia Militar.

Segundo informações da equipe do GAT I Ala C da 5ª Companhia, denúncias indicavam que o indivíduo estava em posse de armas e drogas. Ao chegar à residência, os policiais encontraram material entorpecente e diversos apetrechos para endolação de drogas sobre uma mesa na varanda do imóvel.

Durante a abordagem, o homem se apresentou, confessou ser o proprietário da arma e das drogas e admitiu atuar no tráfico na região. Foram apreendidos: um revólver com munições, material entorpecente, uma balança de precisão, material para endolação, um telefone celular e dinheiro em espécie, que ainda será contabilizado.

O homem foi conduzido à 127ª DP, em Búzios, para os procedimentos legais. A ocorrência segue em andamento.

