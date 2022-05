Homem é preso suspeito de envolvimento na morte de casal de idosos dentro de kombi em São Pedro da Aldeia

Crime aconteceu em janeiro de 2021. Idosos não eram alvos dos criminosos, mas estavam no veículo que era muito utilizado pelo filho do casal, que teria deixado de vender drogas para uma facção. Prisão foi nesta segunda-feira (23).

Nesta segunda, os policiais foram até a casa do suspeito para prendê-lo, mas ele fugiu e se apresentou mais tarde, no mesmo dia, na delegacia com um advogado.

As vítimas eram Rodrigo de Souza e Maria Joana Macedo de Souza, ambos de 67 anos.

Na época do crime, o suspeito preso nesta segunda pilotava uma moto e carregava um comparsa que atirou contra as vítimas. Segundo as investigações, o casal não era alvo dos criminosos, mas estava dentro do veículo que era muito utilizado pelo filho do casal, que teria deixado de vender drogas para uma facção.

Após os assassinatos, os policiais da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) levantaram informações, identificaram e prenderam o mandante e, agora, o homem que pilotava a moto. O autor dos disparos foi morto por traficantes por conta de desavenças na facção.