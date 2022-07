Homem em Búzios identificado com “Varíola dos Macacos” recebe alta

Paciente estava em isolamento domiciliar e era o único caso registrado no município.

Recebeu alta, nesta terça-feira (19), o único paciente diagnosticado com Monkeypox, também conhecida como “varíola dos macacos”, em Búzios. O homem de 40 anos, que teve os sintomas identificados após chegar de uma viagem ao exterior no início do mês, está reestabelecido e sem sequelas. Familiares não apresentam sintomas da doença, no entanto, continuam sendo monitorados.

O diagnóstico foi feito pelo setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhado ao isolamento domiciliar e acompanhando durante o período até o restabelecimento e alta.

“Este é, até o momento, o único caso registrado em Búzios, e as medidas de segurança foram tomadas rapidamente. A Secretaria de Saúde está, desde que os primeiros casos da doença surgiram na Europa, preparada para lidar com essa demanda”, reforça o secretário de Saúde, Leônidas Heringer.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), considera a doença branda, e não há mortes registradas. Mas em caso de percepção dos sintomas semelhantes aos da Monkeypox o morador de Búzios deve procurar a unidade de saúde mais próxima, prioritariamente as policlínicas, ou o Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), para o correto diagnostico. O município conta com profissionais especializados e os instrumentos para a realização dos exames.

Importante que a população mantenha a caderneta de vacinação atualizada, o sistema imunológico forte é crucial para que o organismo humano se defenda da doença.