Homem encontra peixe estranho na areia da Ilha do Japonês, em Cabo Frio

Um homem se surpreendeu com um peixe inusitado durante um passeio na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, neste fim de semana.

O marinheiro Marcelo Click contou que, ao descer do barco, quase pisou no peixe, que estava próximo à margem.

“Eu estava saindo da lancha e indo em direção à areia, quando vi o peixe quase encalhando. Cheguei perto e quase pisei nele. Ele subiu com as patinhas mesmo, foi andando. A onda recuou e ele ficou ali encalhado. Aí eu peguei e coloquei de volta na água, mas ele encalhou de novo. Foi quando resolvi gravar o vídeo”, disse.

Após fazer o registro, Marcelo levou o animal mais para o fundo do mar para a soltura.

“Aí sim, ele conseguiu nadar e foi embora. Por pouco não morreu encalhado”, relatou o homem.

O animal encontrado foi um peixe-morcego, também conhecido como guacucuia, uma espécie de peixe comum na costa brasileira. De acordo com o biólogo Eduardo Pimenta, ele possui corpo achatado do dorso até a barriga, com formato triangular.

”Sua coloração costuma ser arenosa ou pardacenta, com manchas escuras espalhadas pela parte superior do corpo. A espécie mede, geralmente, entre 10 e 15 centímetros, podendo chegar até 35 cm”, explicou o especialista.

Ele também contou que o peixe-morcego é uma espécie bentônica, ou seja, que vive no fundo do mar e é comum a incidência em costões rochosos do litoral e no canal do Itajurú, que liga a Lagoa de Araruama ao mar de Cabo Frio.

O peixe chama atenção principalmente por sua anatomia diferente de outras espécies, o que muitas vezes causa curiosidade em banhistas e pescadores da região.