Homem encontra peixe estranho na areia da Ilha do Japonês, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_2780

Um homem se surpreendeu com um peixe inusitado durante um passeio na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, neste fim de semana. 

O marinheiro Marcelo Click contou que, ao descer do barco, quase pisou no peixe, que estava próximo à margem. 

“Eu estava saindo da lancha e indo em direção à areia, quando vi o peixe quase encalhando. Cheguei perto e quase pisei nele. Ele subiu com as patinhas mesmo, foi andando. A onda recuou e ele ficou ali encalhado. Aí eu peguei e coloquei de volta na água, mas ele encalhou de novo. Foi quando resolvi gravar o vídeo”, disse.

Após fazer o registro, Marcelo levou o animal mais para o fundo do mar para a soltura. 

“Aí sim, ele conseguiu nadar e foi embora. Por pouco não morreu encalhado”, relatou o homem. 

O animal encontrado foi um peixe-morcego, também conhecido como guacucuia, uma espécie de peixe comum na costa brasileira. De acordo com o biólogo Eduardo Pimenta, ele possui corpo achatado do dorso até a barriga, com formato triangular. 

”Sua coloração costuma ser arenosa ou pardacenta, com manchas escuras espalhadas pela parte superior do corpo. A espécie mede, geralmente, entre 10 e 15 centímetros, podendo chegar até 35 cm”, explicou o especialista.

Ele também contou que o peixe-morcego é uma espécie bentônica, ou seja, que vive no fundo do mar e é comum a incidência em costões rochosos do litoral e no canal do Itajurú, que liga a Lagoa de Araruama ao mar de Cabo Frio. 

O peixe chama atenção principalmente por sua anatomia diferente de outras espécies, o que muitas vezes causa curiosidade em banhistas e pescadores da região.

