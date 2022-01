Homem mata idosa de 69 estrangulada após acidente de carro em Unamar

Uma idosa, de 69 anos, foi morta estrangulada por homem, no volante do próprio carro que dirigia, após um acidente de trânsito na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do trevo de Búzios, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na noite deste domingo, dia 16.

Segundo informações, a vítima, identificada como Maria Augusta Baião, de 69 anos, dirigia um Chevrolet Meriva de cor verde, quando perdeu a direção do veículo e colidiu com outro automóvel, com três pessoas, onde duas ficaram presas às ferragens.

Um dos homens, conforme populares, apresentava sinais de embriaguez e, ao achar que o irmão estava morto, foi até o carro da senhora e a estrangulou até a morte, contra o volante do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas e precisou conter o agressor, que chegou a ser amarrado para não ser linchado por populares.



Os outros dois homens foram retirados das ferragens com vida e encaminhados para uma unidade de saúde.

O agressor foi levado para a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) e segue em observação. A idosa morreu no local e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O trânsito no trecho ficou bastante congestionado nos dois sentidos da rodovia por cerca de duas horas.

A ocorrência ficou a cargo do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e nossa equipe aguarda atualizações sobre o caso.