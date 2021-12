Homem que assaltou mercado de Saquarema e feriu pessoas é preso

Crime tem ligação com criminosos de comunidades de outros municípios. Homem foi preso no bairro Rio d’ Areia

Na manhã de terca-feira, dia 30, uma equipe de policiais civis da 124º DP – Saquarema, após investigação e monitoramento do setor de inteligência, localizou e prendeu um dos homens identificados como autores do roubo ao Supermercado Atakarejo, no dia 02 de agosto.

Na ação, além de quantia roubada, houve uma tentativa de latrocínio contra um policial militar e mais duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Uma funcionária foi atingida na perna e um cliente foi atingido no rosto.

O suspeito, de 29 anos, estava na Estrada Latino Melo (RJ-128), no bairro do Rio d’ Areia, quando foi preso.

Segundo o Delegado André Bueno, no caso existe ligação de criminosos da cidade com criminosos de comunidades de outros municípios na autoria do roubo.

O homem será transferido para uma unidade prisional onde ficará a disposição da justiça.