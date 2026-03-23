Homens fazem funcionários reféns durante assalto em distribuidora de açaí em Cabo Frio

Vídeos de uma câmera de segurança de uma distribuidora de açaí mostra o momento do assalto onde os funcionários foram feitos reféns na noite deste sábado (21), por volta das 18h, em Cabo Frio.

Homens armados invadiram o estabelecimento no momento em que o expediente já estava sendo encerrado. Apesar da violência da abordagem, ninguém ficou ferido.

De acordo com a proprietária, dois colaboradores ainda estavam no local, além de ambulantes que permaneciam próximos ao comércio.

Segundo relato, os suspeito exigiram dinheiro sob ameaça com arma de fogo.

A empresária afirmou que o local funciona há mais de duas décadas e nunca havia registrado ocorrência semelhante.

Ela destacou que a região conta com câmeras de segurança e um sistema coletivo de vigilância entre comerciantes e moradores, considerado até então suficiente para garantir a tranquilidade.

A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e esteve no local para atender a ocorrência. Um boletim de ocorrência foi registrado, e agentes realizaram buscas por imagens de câmeras de segurança em imóveis vizinhos. A perícia também foi acionada, e o caso segue sob investigação.

Ainda conforme o relato, os assaltantes levaram apenas o dinheiro do caixa. Nenhum disparo foi efetuado e nenhuma pessoa foi ferida durante a ação.

Em depoimento, a proprietária destacou que, apesar do prejuízo financeiro, o maior impacto foi emocional.

Funcionários e ambulantes que presenciaram a ação seguem abalados. Ela também afirmou que pretende reforçar as medidas de segurança no local.