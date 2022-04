Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio, passa por reforma no atendimento de emergência 

Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, passará a contar com atendimento emergencial pleno, adulto e pediátrico. Com a requalificação, a unidade terá uma gama ainda maior de serviços hospitalares, com funcionamento 24 horas por dia.

Esta é a segunda fase de reestruturação dos serviços prestados pelo Hospital do Jardim, como parte dos esforços do Governo Municipal para requalificar o atendimento de saúde no município, desde a atenção básica até os procedimentos de média e alta complexidade.

Segundo a secretária de Saúde de Cabo Frio, Erika Borges, a reforma representa um importante passo dentro do planejamento de melhorias nos serviços.

"Com a reforma, estamos potencializando a estrutura do Hospital do Jardim e disponibilizando os atendimentos de urgência e emergência em uma das áreas mais populosas de Cabo Frio. A boa qualidade da saúde pública vem com a junção de uma boa estrutura para pacientes e funcionários, com as melhorias necessárias no fluxo de trabalho", explica a secretária.