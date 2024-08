Hospital Municipal Universitário de São Vicente, em Araruama, é inaugurado

Nesta quarta-feira, dia 31, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou o Hospital Municipal Universitário de São Vicente.

O novo equipamento de saúde foi projetado para oferecer um atendimento eficaz e humanizado, com equipamentos modernos e uma equipe de profissionais altamente capacitados.

A unidade conta com emergência 24h, médicos clínicos e pediatras, leitos de observação de adultos e crianças, sala de trauma, enfermarias com internação adulta e pediátrica, leitos de saúde mental, leitos de isolamento, sala de raio-x, laboratório, dispensação de medicamentos 24h e centro de estudos para acadêmicos de medicina — integrando ensino e assistência à população.

O Hospital Municipal Universitário Armando Da Silva Carvalho também dispõe de polo regional de soroterapia para acidentes com animais peçonhentos, além de atendimentos ambulatoriais de saúde da mulher, atendimento pré-natal, preventivo, puerpério e diversas especialidades médicas, dentre elas: cardiologia, endocrinologia, pediatria, geriatria, psiquiatria, angiologia, ginecologia e ortopedia.

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, afirmou que o hospital promete se tornar uma referência na área da saúde. “Uma grande conquista para o povo vicentino, um anseio desse povo e, mais ainda, uma questão de honra para mim. Eu tenho muito orgulho da nossa cidade de Araruama possuir hoje um curso universitário de medicina. Com certeza esse hospital será uma referência não só para o estado, mas também para o Brasil. Nós construimos ele com esse objetivo, com muito carinho e muito zelo”, destacou.





A cerimônia de inauguração contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, Sebastian Daher; da Subsecretária de Saúde, Gilsane Soares; da Superintendente de Saúde, Mariana Daher; do médico, Dr. Cid Magioli; do reitor da Unilagos, Rogério Leopoldo Rocha, do ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação, entre outros.