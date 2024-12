ICMS Ecológico 2024: São Pedro da Aldeia é destaque em Gestão Ambiental no Estado

A intensificação do trabalho municipal em saneamento básico junto à parceria com a concessionária de águas e esgoto que atende a cidade rendeu mais uma premiação a São Pedro da Aldeia. Nesta segunda-feira (16/12), o município recebeu o troféu de 2º lugar no Índice de Tratamento de Esgoto dentre as 92 cidades do estado e ficou, ainda, em 7º lugar no Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente. O prêmio de Gestão Ambiental foi entregue em cerimônia realizada no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, e tem validade pelo ICMS Ecológico 2024, ano fiscal 2025.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, representou o município, acompanhado do secretário adjunto de Pesca, Breno Bento dos Santos. “Cada vez mais os municípios estão se destacando em programas ambientais e São Pedro Aldeia esse ano se destacou em dois quesitos. O ICMS é uma valorização financeira para os municípios que oferecem um incentivo a mais”, explicou.

Os representantes dos municípios premiados também receberam o cheque simbólico do ICMS Ecológico. O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro; o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), Bernardo Rossi; o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Renato Jordão; a presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), Izabel Maria Brito Toledo; a subsecretária de Mudança do Clima e Conservação da Biodiversidade (SUBCLIM/SEAS), o Marie Ikemoto; e a superintendente de Gestão Ecossistêmica (SUPGECOS/SUBCLIM/SEAS), Renata Lopes.