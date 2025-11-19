Idosa de 78 anos é atropelada por bicicleta elétrica em São Pedro da Aldeia

Uma idosa de 78 anos, foi atropelada por uma bicicleta elétrica conduzida por um jovem de 17 anos na manhã desta terça-feira (18), no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia.

Uma idosa de 78 anos, foi atropelada por uma bicicleta elétrica conduzida por um jovem de 17 anos na manhã desta terça-feira (18), no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi acionada por volta das 7h30 para atender a ocorrência. Os dois foram socorridos com ferimentos e encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal Dr. José Severiano Seveneto.

O atropelamento causou aglomeração com os moradores que ficaram no local durante todo o atendimento do Corpo dos Bombeiros.