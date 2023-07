No dia 09 de julho, domingo, às 12h, a Igreja Metodista Betel do Porto do Carro promove um almoço beneficente. Colabore adquirindo o seu ingresso no valor de R$15,00. O cardápio do almoço será Frango Assado com batata corada.



No local terão mesas e cadeiras para almoçar com a família. Aqueles que quiserem levar o almoço para casa, será servido Marmitex.

A Igreja fica na estrada do alecrim, nº 580, no Porto do carro, em São Pedro da Aldeia!