Iguaba Cake Show acontece neste final de semana na Praça da Estação

A Praça da Estação será palco de um dos maiores encontros da confeitaria da Região dos Lagos. Nos dias 1º e 2 de agosto, acontece o Iguaba Cake Show, evento gratuito que vai reunir profissionais, empreendedores e apaixonados pelo universo dos doces em uma programação diversificada, com aulas, palestras, concursos e exposição de bolos artísticos.

Entre os destaques estão o Iguaba Cake Talent, um campeonato de bolos artísticos, e o Desafio de Tortas & Talentos, que acontecem das 13h às 18h, nos dois dias de evento. Os visitantes também poderão apreciar a exposição dos bolos artísticos, que permanecerá aberta durante toda a programação.

Além das competições, o público terá a oportunidade de acompanhar demonstrações práticas e palestras com confeiteiros e especialistas reconhecidos, abordando desde técnicas de decoração e receitas até empreendedorismo, marketing e gestão de negócios no segmento da confeitaria. O evento também vai contar com oficina kids de mini donuts, serão seis aulas por dia com até 10 alunos, com inscrições sendo feitas na hora.

O Iguaba Cake Show promete movimentar a cidade com uma programação voltada tanto para quem já atua no setor quanto para quem deseja aprender novas técnicas, trocar experiências e conhecer as tendências da confeitaria. O evento também fortalece oportunidades de capacitação, networking e incentivo ao empreendedorismo, consolidando Iguaba Grande como um importante polo de eventos gastronômicos da região.

Confira a programação:

Sábado – 1º de agosto

13h30 às 14h10 – Danilo Confeiteiro – Aula-show: Bolo Pudim;

14h30 às 15h10 – Márcia Portugal, Mariana Antum e Vanessa Marraschi – Palestra: O Poder da Conexão;

15h30 às 16h – Daniele Estrella – Palestra: Casamento civil x celebração social: entenda as diferenças e encante seus clientes;

16h30 às 17h10 – Diego & Cadu – Aula-show: Decora e Fala – Bolo Vintage com Chantynache e bate-papo simultâneo;

17h30 às 18h10 – Felipe Ferrara – Aula-show: Gelado Gourmet – A receita do mil ao milhão;

18h30 às 19h10 – Patrick Santos – Palestra: Da cozinha às redes: estratégias que geram crescimento. Construção de presença online e autoridade que vende.

Domingo – 2 de agosto

13h às 13h40 – Diego & Cadu – Aula-show: Camponesa – Fudge Crocante com Doce de Leite;

14h às 14h40 – Gutto – Aula-show: Bolo com flores espatuladas;

15h às 15h40 – Luci Mary Sant’Anna – Palestra: Coloque ordem na sua confeitaria. Deus não abençoa o caos!;

16h às 16h40 – Micheli Iglésias – Palestra: Empreender sem deixar de viver: como fazer a confeitaria caber na sua vida;

17h às 17h40 – Sérgio Moreira – Aula-show: Bolo Decorado – Rede ao Mar;

18h às 18h40 – Tathi Fabulosa – Palestra: Como reconhecer seu reinado na confeitaria e se tornar uma referência.