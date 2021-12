Iguaba Grande adquire 900 novos equipamentos para as escolas

A prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), mesmo em período de pandemia não parou de investir na Rede Municipal de Ensino. Nesta terça-feira (21), o prefeito Vantoil Martins, junto do secretário da Semec, Fred de Carvalho, recebeu uma série de equipamentos novos que foram adquiridos para as unidades escolares do município.

O objetivo desta aquisição é garantir conforto e qualidade dos ambientes de ensino, proporcionando melhorias no aprendizado e um ambiente de trabalho digno. Dentre os equipamentos estão 15 Smart TVs de 50” que serão distribuídas nas unidades escolares e 29 Smart TVs de 40” para as salas das creches municipais.

De acordo com o prefeito, Vantoil Martins, “ depois das amplas reformas das nossas escolas, agora é a vez da chegada dos equipamentos. Todas as instituições da rede de ensino municipal estão focadas em deixar tudo pronto para o retorno das aulas. Quero parabenizar a equipe e os nossos servidores, que mesmo no período pandêmico estão trabalhando e dedicando suas vidas em prol das nossas crianças e adolescentes”. Afirmou Vantoil.

Foram entregues, também, na sede da secretaria de Educação: 21 arquivos de aço com quatro gavetas, seis cadeiras acolchoadas giratória, 31 conjuntos infantil com mesa e cadeira, oito conjuntos de refeitório infantil, dois gaveteiros, 30 mesas de refeitório adulto, 60 mesas plástica quadrada, 90 quadros branco, 100 cadeiras fixa sem braço, 220 cadeiras plásticas, 29 estantes ferrada, 3 mesas para reunião, quatro mesas de secretária, uma tela de projeção com tripé, nove refrigeradores de 500L, 14 armários de aço, 2 armários roupeiros, 11 expositores Kids flor, 22 expositores escamoteáveis, 17 balanças, 17 bebedouros, 10 freezers horizontal, 16 fogões, duas lavadoras, uma lavadora de alta pressão, 120 ventiladores de parede e seis freezers vertical.

“Nossos alunos retornarão para as salas de aulas em 2022 e vão encontrar esses novos equipamentos já à disposição para o uso. Acreditamos que um ambiente agradável e confortável ajuda no aprendizado e esse é o nosso objetivo na formação de cada criança da nossa rede escolar.” Disse o secretário de Educação, Fred de Carvalho.

Todos os equipamentos agora passarão por catalogação patrimonial e depois serão distribuídos pelas unidades escolares do município.