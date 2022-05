Iguaba Grande agora terá agência do Sicoob 

O Sicoob Fluminense inaugura nesta quinta-feira (19) a 22ª agência no estado do Rio de Janeiro, em Iguaba Grande. A nova agência está instalada na estrada do Sopotó, e a inauguração faz parte do plano de expansão da cooperativa de crédito, em execução.

A solenidade de entrega oficial das modernas instalações da nova unidade da cooperativa está marcada para às 16 horas, e deverá contar com a presença de inúmeros representantes dos segmentos produtivos da sociedade, além de membros dos poderes Legislativo e Executivo, assim como integrantes de entidades cooperativadas e afins do estado, a exemplo da Central Sicoob Rio.

“A chegada do Sicoob é mais um sinal do crescimento de Iguaba Grande. É muito importante recebermos mais uma agência bancária na cidade. Quem sai ganhando é a nossa população e os comerciantes, pois, com certeza, aumentará a concorrência entre as taxas praticadas no mercado.“ Disse o prefeito, Vantoil Martins.

O Diretor-Presidente do Sicoob Fluminense, Neilton Ribeiro da Silva, enfatizou a grande receptividade que a cooperativa recebeu da Prefeitura, Câmara dos Vereadores e comunidade em geral para a implantação da agência.

“Queremos ser parceiros da população de Iguaba Grande, gerando antes de tudo desenvolvimento para a cidade, com a circulação dos recursos na própria região. Onde se tem vontade e trabalho o crescimento é possível”, comentou Neilton.

Sobre a Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB) é uma cooperativa que oferece todos os produtos e serviços financeiros que um banco tradicional, com a vantagem do associado ser o dono e participar dos resultados.

Seu portfólio de soluções financeiras abrange serviços como: conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, meios eletrônicos de pagamento, entre outros.