Iguaba Grande reforça pedido de doações do “Projeto Partilhar”

A secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda de augurava Grande reforça o pedido de doações para o “Projeto Partilhar”. A ação acontece durante todo o ano, arrecadando roupas e calçados para a distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com o aumento do frio reforçamos o pedido de agasalhos, mantas, meias, luvas, toucas e calçados. As doações podem ser feitas em qualquer um dos equipamentos da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, de 8h as 17h.

Pessoas que necessitam de algum desses itens podem realizar a retirada no CRAS de referência ou CREAS.

Confira os pontos de arrecadação: