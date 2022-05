Iguaba Grande retira obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid-19 

A Prefeitura de Iguaba Grande retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 na cidade. A atualização foi feita através do Decreto Municipal e entrou em vigor nesta segunda-feira (16).

Segundo o documento, o uso de máscaras está liberado em toda a cidade, exceto em locais destinados a prestação de serviços de saúde e nas unidades de atendimento clínico, laboratorial, hospitalar e emergencial, públicos ou particulares.

De acordo com o município, entre os motivos que levaram a permissão para a flexibilização do uso das máscaras, estão a melhoria do cenário epidemiológico na cidade, com diminuição da taxa de incidência de casos graves e óbitos, redução da positividade dos exames e redução da demanda por leitos de internação.

Também foi considerada a elevada cobertura vacinal para todas as faixas etárias maiores de 5 anos contra a Covid-19 na cidade.