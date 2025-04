A cidade de Iguaba Grande se prepara para mais uma edição do Festival do Pescado, um dos eventos mais tradicionais do município, que promete movimentar a cidade durante o feriado da Semana Santa.

O evento tem início na próxima sexta-feira (18), a partir das 11h, e segue até segunda-feira (21), com quatro dias repletos de atrações musicais, culturais e gastronômicas, à beira da Praia de Cidade Nova.

Realizado pela secretaria de Pesca, em parceria com a secretaria de Turismo e Lazer, o festival chega com uma edição especial este ano, reunindo o melhor da culinária local com uma programação musical diversificada, que promete atrair moradores e turistas para celebrarem a data em grande estilo.