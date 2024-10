Iguaba Grande se prepara para receber Ilha dos Dinossauros

By

A cidade de Iguaba Grande se prepara para receber um novo e ambicioso empreendimento turístico: a Ilha dos Dinossauros, um parque temático que também contará com um resort. À frente do projeto estão o empresário Júlio Alves e Marlene Mattos, conhecida por seu trabalho como ex-empresária da apresentadora Xuxa.

O parque temático terá cerca de 80 réplicas de dinossauros, e os “moradores” do parque serão escolhidos por alunos da rede municipal de ensino. Um dos destaques será um tanque com uma réplica do Megalodonte, o famoso tubarão pré-histórico.

“Escolhemos uma área muito legal. Nossa ideia é criar um grande parque temático”, afirmou Júlio Alves. Marlene Mattos, que esteve em Iguaba há cerca de dois meses, também comentou sobre a escolha do local: “Era um sonho dele, e eu achei a área muito bonita. Vai ser o único parque de dinossauros com um tanque do Megalodonte”, disse Marlene.

Resort integrado à natureza

O projeto também inclui a construção de um resort com bangalôs integrados à natureza. Segundo os empreendedores, o meio ambiente será preservado, e nenhuma árvore será removida durante a construção. A previsão de inauguração do complexo é para o primeiro semestre de 2025.

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, também demonstrou entusiasmo com o empreendimento, destacando o impacto positivo que o parque deverá trazer para o turismo e a economia local.