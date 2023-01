Iguaba Grande vai celebrar o 11º aniversário do Moto Clube Lobo Solitário

Neste final de semana, vai acontecer na Praça da Estação o 11º aniversário do Moto Clube Lobo Solitário, com apoio da secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Iguaba Grande.



Na sexta-feira (13), a partir das 17h, o evento motociclístico vai contar com apresentações de bandas como Banda Status, Edu Gomes e Nôvah U2 Tribute. Já no sábado (14), com início no mesmo horário, terá shows das bandas Banda Oziris, Ducarma, Faixa Etária e Cilindrada.



Além dos tradicionais shows musicais de rock, no evento terá barracas de alimentação e bebida e stands com vários acessórios para motos e motociclistas.