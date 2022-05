Incêndio atinge área de vegetação próxima à Secretaria de Transportes de Araruama

Um incêndio atingiu uma área de vegetação nos fundos da Secretaria Municipal de Transportes de Araruama, na manhã desta quinta-feira (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para combater as chamas no pátio de veículos da secretaria, que fica no bairro Parque Hotel.

Segundo a Prefeitura, ninguém ficou ferido e nenhum carro ou prédio foram atingidos. Os bombeiros foram acionados às 11h11h e, até as 13h50, tentavam conter o incêndio. O trabalho foi dificultado por conta dos ventos fortes.

A causa do incêndio ainda não foi identificada.