Incêndio de grandes proporções destrói vegetação nas Dunas do Peró, em Cabo Frio

Um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação foi registrado na tarde desta segunda-feira (2) nas Dunas do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

Foram três horas de trabalho para combater o fogo. O quartel do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio contou com o apoio de militares do quartel de São Pedro da Aldeia e também de Arraial do Cabo.

Em novembro de 2022, um incêndio também atingiu a mesma área.

De acordo com os bombeiros, o incêndio começou por volta de 17h e o trabalho de combate terminou às 21h30.

O tamanho da área atingida ainda não foi informado.

Segundo o superintendente da Defesa Civil de Cabo Frio, é cedo dizer que o incêndio tenha sido criminoso.

“Porque a baixa umidade relativa do ar somada a muitos dias sem chuva, o vento forte que pode ser a mais provável causa do incêndio ou muito comum, o lixo descartado irregularmente, como pedaços de metal, plástico, vidro e até bituca de cigarro”, explica Márcio Soren.