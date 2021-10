Atendendo a uma solicitação da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Saneamento, a Prolagos iniciou nesta quinta-feira (28), a obra de interligação de uma rede coletora de esgoto, na Prainha. A obra vai por fim a um vazamento de esgoto “in natura” direto nas areias e no mar.

Segundo os moradores do bairro, a obra é uma reivindicação feita há anos. O serviço contempla a captação do esgoto das casas do lado direito da Prainha, ampliando a proteção do mar, que frequentemente, sofria com extravasamentos.

“Após reiteradas ações de fiscalização da Prefeitura, a Prolagos finalmente se convenceu de que o problema era emergencial e assumiu a execução da obra” esclareceu o Secretário do Ambiente, Jorge Oliveira.