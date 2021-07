Início das obras do cinturão de drenagem do bairro São João, em São Pedro da Aldeia

Foi dado início, nesta quinta-feira (29), às obras do cinturão coletor de efluentes sanitários do bairro São João em São Pedro da Aldeia. O prefeito Fábio do Pastel, que é presidente do Consórcio Lagos São João, acompanhou o lançamento da extensão da rede de esgotamento.

A intervenção é uma realização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em parceria com o Consórcio Lagos São João e o Comitê de Bacias Lagos São João.

O projeto, conhecido como Cinturão de Drenagem, visa atuar na proteção da Lagoa de Araruama.