Inscrições abertas para a a Oficina de Coral Infantojuvenil em Arraial do Cabo

By

A Secretaria de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer, por meio da Subsecretaria de Cultura, informa que estão abertas as inscrições para a Oficina de Coral Infantojuvenil, para as crianças de 06 aos 12 anos.

As aulas acontecem as segundas e terças, em dois horários. Das 09h às 11h, e das 14h às 16h. Para que se efetuem as inscrições é necessária a apresentação dos seguintes documentos:

CPF do responsável

⁠RG do responsável e da criança

⁠Comprovante de residência

As aulas acontecerão no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, onde também são feitas as inscrições.