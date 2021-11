Inscrições abertas para aulas de capoeira em Iguaba Grande

A Superintendência de Esportes e Lazer de Arraial do Cabo está com inscrições abertas para aulas de capoeira. Podem participar meninos e meninas a partir de oito anos.

As vagas são limitadas.

As inscrições devem ser feitas no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. As aulas de capoeira têm previsão de início no dia 07 de dezembro, no Espaço Cultural Roça Velha, Avenida Getúlio Vargas, 661, Canaã

Dias e horários:

Terça-feira e quinta-feira

9h às 10h30

15h às 16h30