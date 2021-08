Inscrições abertas para o Coral Municipal Buziano

A Prefeitura de Búzios abre as inscrições para o coral municipal que será realizado de modo online, através do link: https://www.e-inscricao.com/coralmunicipal/bz. O objetivo do coral é realizar uma Cantata para comemorar o Natal no município, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de Dezembro.

A ideia é um musical capaz de representar toda a essência da música instrumental e vocal através das melodias temáticas (NATALINAS) que levam à reflexão e ao encantamento dos expectadores e das curtas cenas que tradicionalmente estão na memória das pessoas através das várias gerações.

De acordo com o Chefe de Gabinete, Marcelo Rocha, o “Coral Municipal Buziano” estão abertas mais de 150 vagas. O coral poderá se apresentar além do nosso município, também em outras cidades da região.

Segundo o Prefeito Alexandre Martins, esta é uma oportunidade de descobrir e valorizar os talentos de nossa terra e afirma está ansioso para ver os primeiros passos do “Coral Municipal Buziano” sair do papel.

Durante as apresentações do Coral Municipal serão arrecadados alimentos não perecíveis para serem doados a projetos sociais sem fins lucrativos.