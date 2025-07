Inscrições para 4ª edição da Rústica Natatória, em São Pedro da Aldeia, começam nesta sexta

As inscrições gratuitas para a 4ª edição da Rústica Natatória começam nesta sexta-feira (25/07), às 12h, de forma on-line.

A competição será no bairro Praia Linda, no dia 03 de agosto (domingo).

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site Sympla, o link está disponível em nosso site oficial.

O evento é realizado pela Marinha do Brasil, por meio do Comando da Força Aeronaval, em comemoração aos 109 anos da Aviação Naval. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

As disputas de natação irão congregar militares e civis em um percurso de 1.500m, na categoria geral, feminino e masculino. Todos os percursos serão demarcados por boias. O uso da roupa de neoprene/borracha não será liberado.

Serão premiados com medalhas as três primeiras colocações gerais, nas categorias masculina e feminina, além dos três primeiros colocados por faixa etária, divididas em: até 15 anos, 16 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50+, nas categorias masculina e feminina. Atletas PCD também serão premiados, com medalhas para os três primeiros colocados na geral masculino e feminino.