Inscrições para Colônia de Férias de Búzios iniciam na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e Esporte, tem o prazer de convidar pais e responsáveis a inscreverem seus filhos para uma semana repleta de diversão, esportes e aprendizado na nossa Colônia de Férias. As inscrições estarão abertas no período de 17 de junho a 5 de julho, e o local para realizar a inscrição é na Secretaria de Esporte. A Colônia de Férias será realizada no Ginásio do INEFI de 15 a 19 de julho, das 8h às 11h para crianças de 5 a 15 anos.

Não deixe seu filho fora dessa oportunidade de vivenciar momentos únicos! Durante a semana, as crianças e adolescentes terão a chance de participar de diversas atividades esportivas, fazer novas amizades e aprender enquanto se divertem. Garanta já a vaga do seu filho e proporcione a ele uma experiência inesquecível de férias.