Inscrições para o Jogos Abertos de Verão, em Cabo Frio, terminam nesta quinta

By

Terminam nesta quinta-feira (7) as inscrições para “Jogos Abertos de Verão”, em Cabo Frio. O evento esportivo contará com diversas competições esportivas e atividades de lazer para adultos e crianças na Praia do Forte, a partir desta sexta-feira (8) até domingo (10), das 7h às 17h. Até o momento, a competição já conta com mais de 600 inscritos.

As inscrições são feitas online por meio do link; JOGOS DE VERÃO 2024

Para quem tem mais de 60 anos de idade e deseja participar das competições basta procurar a Secretaria da Melhor Idade, na Rua Florisbela Rosa da Penha, no Braga, das 8h às 17h.

A programação inclui modalidades de corrida e caminhada de 6 km, corrida de 12km e corrida kids; natação sprint 1km; classic 2 km e kids; beach biathlon – natação 1 km + corrida 5 km; beach tennis – duplas mistas, masculinas, femininas e kids; e futevôlei – duplas pro masculina, estreante masculinas e mistas.

Além das competições, o evento vai trazer muitas atividades de lazer gratuitas para toda a população, como funcional, aula de dança, ioga, aulas de surf, altinha e frescobol.

Outro sucesso do evento são os “Joguinhos de Verão”, voltados para as crianças com brincadeiras, atividades lúdicas e oficinas de iniciação esportiva em um espaço divertido e interativo. Haverá oficina de pintura, totó, escorrega, pula pula e muito mais.

A Casa da Enel é outra atração da programação que contará com um ambiente aconchegante para receber o público que poderá repor as energias com massoterapia, aulas de yoga e meditação. O espaço também terá empréstimo de cadeiras e guarda-sóis para quem quiser passar o dia na praia curtindo a extensa programação.

Os alunos das escolas municipais de Cabo Frio vão abrir o evento com atividades socioambientais. Será feito um mutirão de recolhimento de micro lixo no local e plantação de 50 mudas de árvores nativas no entorno da Praça dos Quiosques.

A programação também traz muita música com bandas nacional e local fechando todos os dias de atividades. Os Sons de Verão vão proporcionar à população cabo-friense o show da Banda Barão Vermelho, no sábado (9), às 18h, e apresentações de cantores locais.