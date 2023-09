Inspeção é realizada na ETE de Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, através da ação conjunta entre as secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, permanece trabalhando na véspera de feriados prolongados. Empenhadas em receber nossos visitantes e dar tranquilidade aos moradores da cidade, foi realizada nesta terça-feira (05), pelos secretários de Meio Ambiente e Obras, Vinícius Lavalle e Alexandre Freitag, além do diretor da secretaria de Meio Ambiente, Luís Carlos Cirino e do coordenador de fiscalização, Pedro Dacenakis, a inspeção na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município de Iguaba Grande.

Na visita foi possível verificar todo o funcionamento da estação e seus processos técnicos, desde a entrada do esgoto bruto até a saída da água tratada. Além disso, foi avaliada a capacidade de trabalho da estação, para assim melhor atender ao volume aumentado de pessoas que visitam a cidade durante o feriado.