Inspeção é realizada nas embarcações de Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio das Secretarias do Ambiente e Urbanismo, realizou uma importante ação de orientação e inspeção nas embarcações ancoradas nas nossas lindas praias. No último fim de semana, o Canal da Marina também foi fiscalizado para garantir a segurança e coibir manobras radicais de jet skis.

Essa ação visa coibir o desordenamento nas áreas de ancoragem, onde o limite permitido pela Marinha é de 200m. Além disso, estamos fiscalizando documentos e combatendo a poluição no mar. As embarcações que estavam irregulares foram orientadas a se adequar às normas de navegação, sempre em parceria com a Marinha do Brasil.

A fiscalização contínua reforça nosso compromisso em proteger o meio ambiente e garantir a qualidade de vida dos cidadãos.