Integração entre forças de segurança pública pauta reunião em São Pedro da Aldeia

O fortalecimento da atuação integrada entre os órgãos de segurança pública foi tema de uma reunião realizada em São Pedro da Aldeia. O encontro reuniu representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Ministério Público e Prefeitura Municipal, representada pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves.

Promovida pela Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia do 25º BPM, a reunião debateu estratégias para fortalecer a atuação conjunta entre as instituições, ampliar a troca de informações e aprimorar o planejamento das ações de segurança pública no município. A iniciativa reforça o compromisso dos órgãos envolvidos com a construção de políticas de segurança mais articuladas e eficientes em benefício da população aldeense.

O secretário Diego Alves destacou a importância do diálogo permanente entre os órgãos. “A segurança pública se fortalece quando as instituições trabalham de forma integrada. Esse alinhamento permite ações mais planejadas, preventivas e efetivas em benefício da nossa cidade”, pontuou.

Também participaram da reunião o secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Alves, o Comandante do 25º BPM, Tenente-Coronel Almeida, o Comandante da 2ª CIA, Tenente Sandro Nunes, o delegado titular da 125ª DP, Dr. Milton Siqueira, e os promotores de Justiça Dra. Renata Chagas e Dr. Leandro Vegas.