Interdição progressiva da Avenida Julia Kubitschek, em Cabo Frio, começa nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana inicia nesta terça-feira (15), a partir das 14h, a interdição em trechos da Avenida Julia Kubitschek para execução das obras de revitalização asfáltica. A intervenção será realizada de forma progressiva, com bloqueios parciais no sentido São Cristóvão.

Na primeira etapa, o tráfego ficará interrompido entre a Avenida Teixeira e Souza e a Rodoviária. Como rota alternativa, os motoristas deverão seguir pela Avenida Central, acessar a Rua Inglaterra, a Rua Narcísio Portugal e retornar à Avenida Julia Kubitschek pela Rua Roberto Silveira.

Com o avanço dos serviços, terá início a segunda etapa da interdição. Neste período, o desvio acontecerá a partir da Rua Narcísio Portugal. Os condutores poderão seguir pelas Rua José Paes de Abreu e Rua Getúlio Vargas, saindo novamente na Avenida Teixeira e Souza.

A Secretaria orienta os motoristas a redobrar a atenção à sinalização temporária e aos agentes de trânsito que estarão no local para organizar os fluxos. Toda a operação contará com o apoio da Guarda Civil Municipal.

A revitalização integra o plano de melhorias viárias do município, com o objetivo de oferecer mais segurança, fluidez e qualidade no tráfego urbano.