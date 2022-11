Intervenções da Prefeitura de Arraial do Cabo evitaram grandes desastres nas encostas de morros durante chuvas do fim de semana

As obras de contenção realizadas nas encostas dos Morros da Cabocla e Boa Vista foram essenciais para evitar maiores desastres durante as chuvas que aconteceram no último fim de semana (27), em Arraial do Cabo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o volume de chuva chegou a 220 milímetros somente de sábado pra domingo, uma das maiores registradas nos últimos anos.

De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de desalojados e desabrigados em áreas antes consideradas de risco, graças às ações preventivas de contenção que evitaram maiores transtornos em decorrência do temporal.

Até o momento, a Prefeitura realizou 5 intervenções em encostas no Morro da Cabocla e 1 na Boa Vista. Além da contenção, as obras incluem desmonte de rochas e drenagem de águas pluviais, garantindo a segurança dos moradores dessas localidades.

O município permanece em estado de alerta enquanto a previsão indicar mau tempo. A equipe da Defesa Civil mantém o monitoramento na cidade e avalia outros pontos de encostas para verificar a possibilidade de novas intervenções.