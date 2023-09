Intervenções são realizadas nas ruas de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, segue executando intervenções de drenagem pela cidade. Atendendo a reivindicações de moradores, a equipe realizou a retirada de esgoto, escavação e troca de manilhas na Rua do Pomar, no bairro Jacaré.

Em decorrência de um afundamento de solo, a equipe realizou inicialmente a sucção de esgoto, com uso de caminhão vacol. As etapas de escavação e troca de tubulações também foram feitas nesta terça-feira (19), finalizando o serviço.

Avaliação e abertura de solo no Jardim Esperança

Ainda nesta terça-feira (19), a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, iniciou os trabalhos de escavação na Estrada Velha de Búzios, no Jardim Esperança. Com apoio da Guarda Municipal no desvio e ordenamento do trânsito, a equipe da Secretaria rasgou a rua para realizar a avaliação das tubulações no local. A próxima etapa do serviço deverá ser executada pela concessionária de água e esgoto que atende ao município, dando continuidade à intervenção.